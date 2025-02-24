В Мангистау накрыли незаконный игорный зал с многомиллионной выручкой
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Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала, передаёт BaigeNews.kz.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм.
В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены 2 автомашины Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге.
Приговором суда они признаны виновными по двум статьям "Организация незаконного игорного бизнеса" и "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Кроме того автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.
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