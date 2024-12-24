В Мангистау четыре "Комфортные школы" готовы к эксплуатации
Дети сядут за парты в новых классах с третьей четверти.
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В Мангистауской области завершены строительные работы и полностью готовы к эксплуатации четыре новые школы, построенные в рамках национального проекта "Комфортная школа", передаёт BaigeNews.kz.
24 декабря аким области Нурдаулет Килыбай ознакомился с состоянием школы, построенной в 33 микрорайоне Актау. Учебное заведение на 1 200 мест оборудовано в соответствии с современными требованиями и обеспечивает все необходимые условия для получения учащимися качественного образования. Объект полностью готов к приему детей c третьей четверти.
Кроме того, новые школы в рамках национального проекта расположены в 19-м и 17-м микрорайонах Актау, а также в микрорайоне "Хазар" села Батыр Мунайлинского района.
К работе эти школы приступят в январе 2025 года, то есть с третьей четверти учебного года. В настоящее время принимаются меры по организации образовательного процесса.
Аким области Нурдаулет Килыбай дал положительную оценку качеству строительства и оснащения новых школ, подчеркнув, что повышению уровня образования следует уделить особое внимание.
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