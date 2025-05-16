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В Мангистау более 10 дней ищут мать оставленного на улице младенца

Мать новорождённого из Бесшокы не найдена до сих пор.

Сегодня, 14:25
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25
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Фото: Pixabay

Уже более десяти дней сотрудники полиции Мангистауской области пытаются установить личность и местонахождение матери новорождённого, оставленного на улице в селе Бесшокы Мунайлинского района. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передаёт BaigeNews.kz. 

"Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются до настоящего времени. Местонахождение матери установить не удалось", — отметили в полиции.

Младенца обнаружили утром 5 мая около 09:30 часов — его оставили у окна одного из жилых домов. Ребёнка незамедлительно доставили в перинатальный центр, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией, обращаться в правоохранительные органы.

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