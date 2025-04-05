В городе Макинск Акмолинской области спасатели начали откачку воды с подтопленных зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Судя по видео, в городе подтоплены жилые дома, улицы

"Для проведения аварийно-спасательных мероприятий привлечены четыре группировки в составе 130 человек, 13 единиц техники, 12 мотопомп и передвижная насосная станция из ДЧС Акмолинской области и города Астаны", – сообщили в МЧС.

Работы ведутся круглосуточно.

Сообщалось, что в Макинске из-за сильных осадков в виде дождя и снега произошёл перелив воды из арыков.