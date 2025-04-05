В Макинске откачивают воду с затопленных дворов
В работах задействовано 130 человек, 13 единиц техники.
Сегодня, 01:12
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Сегодня, 01:12Сегодня, 01:12
42Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
В городе Макинск Акмолинской области спасатели начали откачку воды с подтопленных зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Судя по видео, в городе подтоплены жилые дома, улицы
"Для проведения аварийно-спасательных мероприятий привлечены четыре группировки в составе 130 человек, 13 единиц техники, 12 мотопомп и передвижная насосная станция из ДЧС Акмолинской области и города Астаны", – сообщили в МЧС.
Работы ведутся круглосуточно.
Сообщалось, что в Макинске из-за сильных осадков в виде дождя и снега произошёл перелив воды из арыков.
Видео: МЧС РК
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