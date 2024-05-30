В Махамбетском районе Атырауской области уровень воды в реке Урал снижается

Если до сегодняшнего дня из-за весеннего половодья вода в село Акжайык приходила в большом количестве, то сейчас ее уровень постепенно снижается, передаёт BaigeNews со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области. В селах Аккаин и Талдыколь ситуация также стабильная.



В данное время в селе Талдыколь активно ведутся работы по защите от паводковых вод. В частности, проводятся мероприятия по предотвращению затопления автодорог, чтобы сохранить сообщение с райцентром. Территория села окружена защитными дамбами.

"В нашем районе затоплено более 60 крестьянских хозяйств. Сейчас к нам поступают обращения от аграриев об ущербе от паводков, мы рассмотрим их с ответственными специалистами в рамках закона. К счастью, в районе не было затоплено ни одного жилого дома", – сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев.

К слову, в Махамбетском районе проживают более 30 тысяч человек. Были построены дамбы общей длиной 80 километров. Для работ по их укреплению использовано более 800 тысяч мешков с песком. Мобилизовано 3 500 добровольцев, 217 единиц специальной и 650 единиц военной техники.



