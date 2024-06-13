В Махамбетском районе Атырауской области ситуация с паводками стабилизируется
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Об этом сообщил аким Махамбетского района Кайрат Нурлыбаев, передаёт BaigeNews.
"Ежедневно уровень воды снижается в среднем на 2-3 сантиметра. В настоящее время сохраняется опасность подтопления в 4-5 селах. В частности, угроза имеется в селах Талдыколь, Алга, Сарайшык, Ебекшил. Дежурные круглосуточно контролируют ситуацию у защитных дамб", - сообщил Кайрат Нурлыбаев.
По словам акима Махамбетского района Кайрата Нурлыбаева, от затопления села защищают насыпные дамбы.
Стоит отметить, что в Махамбетском районе вдоль реки Жайык расположено 17 населенных пунктов. В целях предотвращения паводка было возведено более 100 километров дамб. По состоянию на 12:00 13 июня уровень реки Жайык в с.Махамбет составляет 977 см, при критическом уровне 845.
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