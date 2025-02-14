В некоторых районах округа Лос-Анджелес начались наводнения и оползни из-за мощной дождевой бури, которая пришла всего через месяц после разрушительных пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на New York Post.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение, предупредив жителей о "высоком риске затоплений дорог, потоках мусора с горных склонов, а также сильных ветрах и кратковременных торнадо".

В результате обрушения грязи, камней и золы часть знаменитого Тихоокеанского прибрежного шоссе оказалась покрыта четырьмя футами обломков. В некоторых местах Лос-Анджелеса, таких как Canon Boulevard, дорога оказалась полностью покрыта грязью и зольными отложениями, оставшимися от разрушенных пожарами зданий.

Наводнения и оползни уже были зафиксированы в таких районах, как Голливудские холмы, Pacific Palisades и Altadena.

Метеорологи предупреждают, что "потоки мусора с гор" — результат того, что почва после пожаров не может впитывать дождь, что вызывает его стекание по склонам.