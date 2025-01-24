В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на "Оскар"
Премия запланирована на 2 марта 2025 года.
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Стали известны номинанты на престижную премию "Оскар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на
Лучшая мужская роль второго плана
Юра Борисов — "Анора"
Киран Калкин — "Настоящая боль"
Эдвард Нортон — "Боб Дилан: Никому не известный"
Гай Пирс — "Бруталист"
Джереми Стронг — "Ученик. Восхождение Трампа"
Лучший адаптированный сценарий
"Конклав"
"Эмилия Перес"
"Мальчишки из "Никеля"
"Синг-Синг"
"Боб Дилан: Никому не известный"
Лучший оригинальный сценарий
"Настоящая боль"
"Анора"
"Бруталист"
"Субстанция"
"5 сентября"
Лучшая женская роль второго плана
Зои Салдана ("Эмилия Перес")
Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
Изабелла Росселлини ("Конклав")
Фелисити Джонс ("Бруталист")
Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")
Лучший иностранный фильм
"Эмилия Перес"
"Я все еще здесь"
"Семя священного инжира"
"Девушка с иглой"
"Поток/Течение"
Лучший анимационный фильм
"Поток/Течение"
"Головоломка 2"
"Мемуары улитки"
"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"
"Дикий робот"
Лучшие визуальные эффекты
"Дюна: Часть вторая"
"Планета обезьян: Новое царство"
"Другой человек"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Чужой: Ромул"
Лучший актер
Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")
Эдриан Броуди ("Бруталист")
Колман Доминго ("Синг-Синг")
Рэйф Файнс ("Конклав")
Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")
Лучшая актриса
Деми Мур ("Субстанция")
Майки Мэдисон ("Анора")
Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")
Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
Лучший режиссер
Брэйди Корбет ("Бруталист")
Жак Одиар ("Эмилия Перес")
Шон Бэйкер ("Анора")
Корали Фаржа ("Субстанция")
Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")
Лучший фильм
"Эмилия Перес"
"Анора"
"Бруталист"
"Боб Дилан: Никому не известный"
"Злая: Сказка о ведьме Запада"
"Дюна: Часть вторая"
"Субстанция"
"Мальчишки из "Никеля"
"Я все еще здесь"
"Конклав".
Номинации должны были назвать еще на прошлой неделе, но из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе объявление отложили. Пожары охватили Калифорнию в первой половине января. Огонь унес жизни 24 человек и уничтожил больше 10 тысяч строений.
Церемония вручения "Оскара" состоится 2 марта в 19:00 по североамериканскому восточному времени. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.
С полным списком номинантов можете ознакомиться по ссылке.
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