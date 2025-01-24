Стали известны номинанты на престижную премию "Оскар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов — "Анора"

Киран Калкин — "Настоящая боль"

Эдвард Нортон — "Боб Дилан: Никому не известный"

Гай Пирс — "Бруталист"

Джереми Стронг — "Ученик. Восхождение Трампа"

Лучший адаптированный сценарий

"Конклав"

"Эмилия Перес"

"Мальчишки из "Никеля"

"Синг-Синг"

"Боб Дилан: Никому не известный"

Лучший оригинальный сценарий

"Настоящая боль"

"Анора"

"Бруталист"

"Субстанция"

"5 сентября"

Лучшая женская роль второго плана

Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Ариана Гранде ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Изабелла Росселлини ("Конклав")

Фелисити Джонс ("Бруталист")

Моника Барбаро ("Боб Дилан: Никому не известный")

Лучший иностранный фильм

"Эмилия Перес"

"Я все еще здесь"

"Семя священного инжира"

"Девушка с иглой"

"Поток/Течение"

Лучший анимационный фильм

"Поток/Течение"

"Головоломка 2"

"Мемуары улитки"

"Уоллес и Громит: Самая дикая месть"

"Дикий робот"

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна: Часть вторая"

"Планета обезьян: Новое царство"

"Другой человек"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Чужой: Ромул"

Лучший актер

Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Никому не известный")

Эдриан Броуди ("Бруталист")

Колман Доминго ("Синг-Синг")

Рэйф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стэн ("Ученик. Восхождение Трампа")

Лучшая актриса

Деми Мур ("Субстанция")

Майки Мэдисон ("Анора")

Карла Гаскон ("Эмилия Перес")

Синтия Эриво ("Злая: Сказка о ведьме Запада")

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")

Лучший режиссер

Брэйди Корбет ("Бруталист")

Жак Одиар ("Эмилия Перес")

Шон Бэйкер ("Анора")

Корали Фаржа ("Субстанция")

Джеймс Мэнголд ("Боб Дилан: Никому не известный")

Лучший фильм

"Эмилия Перес"

"Анора"

"Бруталист"

"Боб Дилан: Никому не известный"

"Злая: Сказка о ведьме Запада"

"Дюна: Часть вторая"

"Субстанция"

"Мальчишки из "Никеля"

"Я все еще здесь"

"Конклав".

Номинации должны были назвать еще на прошлой неделе, но из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе объявление отложили. Пожары охватили Калифорнию в первой половине января. Огонь унес жизни 24 человек и уничтожил больше 10 тысяч строений.

Церемония вручения "Оскара" состоится 2 марта в 19:00 по североамериканскому восточному времени. Ее ведущим станет американский комик Конан О'Брайен.

С полным списком номинантов можете ознакомиться по ссылке.