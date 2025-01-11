Пожарные надеются на передышку от свирепых ветров, разжигающих масштабные лесные пожары в районе Лос-Анджелеса. По словам официальных лиц, число погибших возросло до 11 человек, а количество уничтоженных домов и других зданий превышает 10 000, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

"Чтобы подвести итог эвакуации по всем пожарам, с которыми мы имеем дело, мы приказали эвакуировать примерно 153 000 жителей", - сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Г. Луна.

Луна также сообщил, что в районах пожаров Палисейдс и Итон введен комендантский час, зоны эвакуации патрулируют полицейские во избежание мародерства.

По его словам, под угрозой остаются более 57 000 строений.

Причины крупнейших пожаров пока не установлены, но уровень разрушений поражает даже привыкший к масштабным лесным пожарам штат.

Директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Лос-Анджелес Кевин Макгоуэн извинился перед жителями за содержащие ошибки предупреждения о лесных пожарах.

"Мы испытываем огромное разочарование, гнев и страх в связи с ошибочными сообщениями, которые были разосланы через беспроводную систему экстренного оповещения по всему округу Лос-Анджелес. Я не могу выразить, насколько я сожалею о случившемся", - сказала Макгоуэн.

Мэр Карен Басс также заявила, что Лос-Анджелес готовится к сильным ветрам, которые ожидаются на следующей неделе.