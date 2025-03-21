Лондонский аэропорт "Хитроу" частично вернулся к работе после масштабного отключения электричества, вызванного пожаром на подстанции. Несмотря на восстановление подачи энергии, аэропорт остается закрытым до конца дня 21 марта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Утром в пятницу загорелся трансформатор на электроподстанции в районе Хейса, питающей "Хитроу". Огонь охватил емкость с 25 тыс. литров охлаждающего масла, большая часть которого сгорела. В ликвидации возгорания участвовали 70 пожарных. Компания National Grid оперативно перенастроила сеть, что позволило частично восстановить подачу электричества, в том числе в терминал №4. Однако специалисты предупреждают: это временное решение, и полное восстановление системы потребует времени.

Напомним, из-за ЧП более 60 авиакомпаний отменили около 700 рейсов. Среди них British Airways, Virgin Atlantic, Air India, United Airlines и другие. Самолеты, направлявшиеся в Лондон, были перенаправлены в Амстердам, Париж, Франкфурт и другие аэропорты. Рейс Алматы-Лондон-Алматы перенесли на 22 марта.

Между тем, причина пожара пока неизвестна, однако власти уже начали расследование. Контртеррористическое подразделение полиции подключилось к делу, чтобы исключить возможность диверсии.

СМИ сообщают, что даже если аэропорт восстановит работу 22 марта, ожидаются серьезные сбои в расписании. Эксперты прогнозируют, что последствия аварии будут ощущаться еще как минимум неделю.