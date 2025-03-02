В Лондоне стартовали переговоры европейских лидеров о будущей поддержке Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже принял канцлера Германии Олафа Шольца, а также планирует провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей МелониВ Лондоне начался саммит по Украине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.

В Лондоне стартовали переговоры европейских лидеров о будущей поддержке Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже принял канцлера Германии Олафа Шольца, а также планирует провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Одной из главных тем саммита станет ядерная безопасность Европы. Макрон заявил, что поддерживает "стратегический диалог" с европейскими странами, не имеющими собственного ядерного оружия.

"У нас есть ядерный щит, у них — нет. Они больше не могут полагаться на ядерное сдерживание США", — подчеркнул он в интервью Le Parisien.

Еще одна тема переговоров — роль США в европейской безопасности. Несмотря на недавний провал переговоров в Белом доме, Стармер оставил в силе приглашение Дональду Трампу в Великобританию. Стармер подчеркнул, что главное — обсуждать вопросы мира в Европе, несмотря на внутриполитические разногласия.

Стармер сказал в интервью Би-би-си, что его "главная цель" сейчас — стать "мостом" между Зеленским и Трампом.

Премьер-министр рассказал, что вскоре после провала перговоров в Овальном кабинете Белого дома он позвонил как президенту США, так и Украины.