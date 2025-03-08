В Лондоне мужчина с палестинским флагом забрался на Биг-Бен
Сейчас c ним ведутся переговоры.
Сегодня, 15:56
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Сегодня, 15:56Сегодня, 15:56
110Фото: Bild
В Лондоне сотрудников полиции вызвали к Биг-Бену после того, как очевидцы заметили мужчину, взбирающегося на башню. Он стоял босиком на выступе на значительной высоте, размахивая палестинским флагом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild Russian.
По словам представителя лондонской полиции, на место происшествия прибыли не только правоохранители, но и пожарные с медиками. Сейчас с мужчиной, который забрался на башню, ведутся переговоры.
На уровень, где находится мужчина, поднимаются спасатели и начинают разговаривать с ним.
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