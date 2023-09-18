В Ливии после наводнения загрязнённой водой отравились 150 детей

В пострадавшем от наводнения ливийском городе Дерна загрязнённой водой отравились не менее 150 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Город Дерна сильнее всего пострадал от разрушительного наводнения на востоке страны.

Министр по вопросам окружающей среды заседающего в Триполи правительства национального единства призвал жителей города не пользоваться колодцами.

Органы здравоохранения проводят в Дерне работы по дезинфекции для профилактики распространения болезней.

Многих погибших в городе хоронят в братских могилах вопреки рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая предупреждает об угрозе загрязнения водоёмов рядом с такими захоронениями.

Поиски пропавших без вести, число которых, по данным ООН, превышает 10 тысяч человек, продолжаются.

Представители правительства национального единства заявили, что наводнение в Дерне унесло жизни 3252 человек, в то время как по данным представительства ООН в стране число жертв превышает 11 300.

Ранее мэр города предположил, что погибших может быть гораздо больше - свыше 20 тысяч.