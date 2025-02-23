Похороны бывшего лидера радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы проходят в Бейруте в воскресенье, 23 февраля. Как передают мировые СМИ, на церемонию на стадионе Камиль Шамун Спортс Сити, расположенном на окраине столицы Ливана, пришли десятки тысяч человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

СМИ сообщают, что эти похороны стали самыми масштабными в Ливане за последние 20 лет. На церемонии присутствовали высокопоставленные лица, включая спикера парламента Ирана и главу МИД Ирана. Также пришли ливанские чиновники, представители президента и премьер-министра.

Представитель "Хезболлах" Али Даамуш рассказал журналистам, что на похоронах были около 800 гостей из 65 стран.

Новый лидер "Хезболлах" Наим Касем заявил в телеэфире, что движение продолжит следовать путём Насраллы.

Израильские военные самолёты пролетали над Бейрутом во время траурной церемонии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сказал, что самолёты передают послание: "Любой, кто угрожает Израилю, будет уничтожен."

Напомним, Хасан Насралла был убит во время израильского авиаудара 27 сентября 2024 года. Несколько дней спустя был убит его двоюродный брат, которого называли возможным преемником Насраллы.

Израиль начал военную операцию против "Хезболлах" в сентябре 2024 года.