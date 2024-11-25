  • 25 Ноября, 11:53
  • BAIGENEWS

В Литве грузовой самолет упал на жилой дом

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Сегодня, 10:33
АВТОР
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В Литве грузовой самолет упал на жилой дом Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
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На борту было четыре человека — два пилота и два пассажира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Delfi. Один человек погиб, еще один госпитализирован.

"Грузовой самолет DHL, летевший из немецкого города Лейпциг в аэропорт Вильнюса, разбился в Лиепкальнисе около 5 часов 30 минут. Сейчас на объекте работают городские службы. Также прибыла одна пожарная машина и штабная команда Вильнюсского аэропорта. Работа аэропорта в настоящее время не прерывается", – говорится в сообщении администрации аэропорта литовской столицы.

Позже издание сообщило, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался. О других пострадавших неизвестно.

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