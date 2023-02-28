В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире

Фото: adyrna.kz

Ранее совершенное тяжкое преступление раскрыто в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

23 февраля в ОП города Лисаковска обратилась местная жительница с заявлением о том, что она четыре месяца не видит своего брата. Он не отвечает на звонки и местонахождение его не известно.

Так, при выезде по месту жительства следственно-оперативной группы обнаружен труп 50-летнего пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти.

Задержана 51-летняя супруга потерпевшего, которая, к слову, в настоящее время помещена в психиатрическую больницу в связи с неадекватным поведением.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".