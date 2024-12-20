Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда завершат работу по возведению линейного парка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Первый участок линейного парка от ТРЦ Abu Dhabi Plaza до Орынбора уже построен. Мы ежегодно пытаемся количество деревьев увеличивать. Два участка в следующем году ТРЦ Abu Dhabi Plaza должен полностью освободить, так как основные строительные работы на этом объекте завершены. То есть убирается оставшийся бетонный завод на участке ближе к Ботаническому саду. И плюс убираются общежития для строителей. Ещё раз подтверждаю, что там будет сквер - от ТРЦ Abu Dhabi Plaza до Ботсада", - отметил аким.

Касымбек подчеркнул, что никакой застройки в Линейном парке не планируется. Однако небольшая государственная библиотека там всё-таки появится.

"Единственное, в районе Кобыза планируется строительство государственной библиотеки. Она будет имплементирована в линейный парк, будет находиться внутри, и она будет элементом этого парка. Я вас уверяю, это не больше по размерам, чем Кобыз. Это будет социальный, государственный объект. Ни жильё, ни бизнес-центр, ни гостиница. Никакой не коммерческий объект", - сказал градоначальник.

Он заверил, что строительство библиотеки и парка завершат в течение двух лет, к 2027 году.