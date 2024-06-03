В летний этнолагерь приглашают школьников Астаны

В одной из школ Астаны откроют этнолагерь, где детей обучат народным ремёслам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столичного района Нура.

Этнолагерь будет работать всё лето при школе-гимназии №78.

"Школьников приглашают обучиться вязанию, ткать несколько видов ковров, работать с войлоком (текемет, сырмак), глиной, гипсом и рисовать. Уроки будут разделены на теоретические и практические занятия. Преподавать будут учителя по трудовому обучению. Занятия бесплатны для учеников школы-гимназии №78, а с остальных желающих будет взиматься символическая сумма за затраты на материалы для практических уроков", – указывается в сообщении.

В программе этнолагеря предусмотрены выезды в этномузеи и близлежащие сёла, где на деле детям покажут технологию изготовления кумыса и курта.