В летний этнолагерь приглашают школьников Астаны
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В одной из школ Астаны откроют этнолагерь, где детей обучат народным ремёслам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столичного района Нура.
Этнолагерь будет работать всё лето при школе-гимназии №78.
"Школьников приглашают обучиться вязанию, ткать несколько видов ковров, работать с войлоком (текемет, сырмак), глиной, гипсом и рисовать. Уроки будут разделены на теоретические и практические занятия. Преподавать будут учителя по трудовому обучению. Занятия бесплатны для учеников школы-гимназии №78, а с остальных желающих будет взиматься символическая сумма за затраты на материалы для практических уроков", – указывается в сообщении.
В программе этнолагеря предусмотрены выезды в этномузеи и близлежащие сёла, где на деле детям покажут технологию изготовления кумыса и курта.
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