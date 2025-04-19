В лесах области Абай начал дежурить механизированный дозор
На вооружении у дозорных — спецтехника, беспилотники и спутниковая связь.
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В лесах Бескарагайского и Бородулихинского районов Абайской области начали круглосуточное дежурство механизированные дозоры. Причина — рост пожарной опасности до четвёртого и пятого классов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На вооружении у дозорных — спецтехника, беспилотники и спутниковая связь. Всё для того, чтобы максимально быстро обнаруживать и тушить возможные очаги возгораний. Аэровизуальный контроль позволяет отслеживать ситуацию в самых труднодоступных местах.
"МЧС призывает всех соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах!", — отмечают в ведомстве.
Тем временем тема лесных пожаров вновь оказалась в центре внимания Правительства. Накануне Премьер-министр Олжас Бектенов резко раскритиковал руководство Абайской и Павлодарской областей за халатность и несоблюдение новых алгоритмов тушения природных пожаров. По его поручению начато расследование по ряду инцидентов.
Накануне от занимаемой должности освобождён заместитель акима области Абай Дмитрий Гариков. В официальном сообщении указано, что его уход напрямую связан с критикой Премьер-министра в адрес местных властей за несвоевременное реагирование на ситуацию.
По прогнозам синоптиков, предстоящее лето будет засушливым, что только увеличивает риски. Правительство требует от регионов полной готовности к пожароопасному сезону.
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