В школе-интернате №2 города Ленгер Туркестанской области - тревожная ситуация. После неожиданного решения специальной комиссии детей с диагнозами ДЦП, аутизмом и тяжёлыми нарушениями речи начали массово переводить в общеобразовательные школы. Родители и педагоги утверждают: это не реформа, а откровенное вытеснение, угрожающее здоровью и психике особенных детей.

"Кто в обычной школе будет отвечать за здоровье моего ребёнка? Здесь воспитатель сопровождает его до туалета. А если он упадёт? Его диагноз – не просто трудность, это постоянный риск", – в слезах рассказывает мать одного из воспитанников, Сузанна Юлдашева.

По словам Алии Усипбек, её сын, не выдержав трёх месяцев в обычной школе, вернулся домой в слезах. "Он чувствует себя ненужным. Там говорят, что он хороший человек, но не может учиться в таких условиях. А мы говорим: это не просто бумаги — это судьбы!"

В самой школе-интернате царит паника. Педагоги уверены - многие дети физически и психологически не готовы к переходу. Более того, под угрозой остаются и 150 сотрудников, чьи рабочие места могут исчезнуть вместе с учебным заведением. По неофициальной информации, здание интерната планируется передать под колледж, а комиссия лишь формально "освобождает" его от учеников.

"Нам говорят, что никто не исключен, но у родителей на руках - официальные заключения с печатями. Это издевательство!" – возмущается педагог Эльмира Ешматова.

Накал страстей достиг пика, когда разгневанные матери ворвались в кабинет комиссии. Вспыхнул конфликт: документы полетели со стола, члены комиссии были ошеломлены. Представители властей, в том числе заведующая ПМПК №5 Гульнур Исламкызы, утверждают, что действуют строго в рамках закона и переводят только детей с "лёгкими нарушениями".

Однако родители не верят словам – они готовят коллективное обращение в Генеральную прокуратуру. На кону - не просто учреждение, а 60 лет заботы о тех, кого обычная школа не может принять без последствий.