В Лас-Вегасе во время посадки загорелся пассажирский лайнер

В США в аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся пассажирский самолет, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал CBS News.

Лайнер Airbus A320neo авиакомпании Frontier, следовавший из Сан-Диего (штат Калифорния) в Лас-Вегас (штат Невада), охватило огнем, когда борт, только приземлившись, катился по взлетно-посадочной полосе. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть разлетающиеся из-под шасси самолета клубы дыма и языки пламени.