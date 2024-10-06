В Лас-Вегасе во время посадки загорелся пассажирский лайнер
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В США в аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся пассажирский самолет, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал CBS News.
Лайнер Airbus A320neo авиакомпании Frontier, следовавший из Сан-Диего (штат Калифорния) в Лас-Вегас (штат Невада), охватило огнем, когда борт, только приземлившись, катился по взлетно-посадочной полосе. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть разлетающиеся из-под шасси самолета клубы дыма и языки пламени.
"Рейс 1326 Frontier совершил жесткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно, и все пассажиры и члены экипажа были благополучно доставлены в охраняемую зону. О пострадавших не сообщалось", ― прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Гарри Рида в Лас-Вегасе.
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