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  • BAIGENEWS

В Лас-Вегасе во время посадки загорелся пассажирский лайнер

Сегодня, 11:04
АВТОР
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соцсети Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Фото: соцсети

В США в аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся пассажирский самолет, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал CBS News.

Лайнер Airbus A320neo авиакомпании Frontier, следовавший из Сан-Диего (штат Калифорния) в Лас-Вегас (штат Невада), охватило огнем, когда борт, только приземлившись, катился по взлетно-посадочной полосе. На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть разлетающиеся из-под шасси самолета клубы дыма и языки пламени.

"Рейс 1326 Frontier совершил жесткую посадку. Пожарная служба округа Кларк отреагировала немедленно, и все пассажиры и члены экипажа были благополучно доставлены в охраняемую зону. О пострадавших не сообщалось", ― прокомментировали в пресс-службе международного аэропорта Гарри Рида в Лас-Вегасе.

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