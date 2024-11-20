В Кызылординскую область привлечено 1,4 трлн тенге инвестиций

Об этом аким области Нурлыбек Налибаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам акима, из запланированных 517,5 млрд тенге за десять месяцев текущего года привлечено 478,3 млрд тенге инвестиций. За последние три года реализовано 35 инвестиционных проекта на сумму 30,3 млрд.

"Надо отметить, что в течение последних двух лет перевыполнены утвержденные для региона индикаторы. Так, в 2022 году был утвержден индикатор в 373,5 млрд тенге, благодаря проведенной работе план выполнен на 10,6% больше и составил 413,3 млрд тенге. В прошлом году индикатор был утвержден в 424,2 млрд тенге, план перевыполнен на 21% и составил 513,7 млрд тенге привлеченных инвестиций", - сообщил Нурлыбек Налибаев на выездном брифинге Службы центральных коммуникаций.

Кызылорда заняла первое место среди регионов по темпам роста и выполнению планового показателя. Благодаря стекольному заводу, придавшему импульс развитию промышленности, в производство было привлечено 42 млрд тенге инвестиций. Необходимое сырьё доставляется из-за рубежа, в частности, из России и Узбекистана. С момента запуска завод выпустил 28,7 млн квадратных метров стекла на сумму 37,1 млрд тенге. 70% продукции отправляется на внутренний рынок, 30% экспортируется в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Грузию и Россию. В настоящее время на заводе трудится почти 400 человек.

С целью привлечения инвестиций, развития производственной кооперации, реализации новых проектов в регион приезжают с рабочими визитами и организуют встречи руководители иностранных компаний и представители дипломатии. Есть все основания говорить о том, что в регионе для инвесторов сформировался благоприятный климат.

Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных в Кызылординском регионе - новый терминал аэропорта Коркыт ата, построенный при спонсорской поддержке Фонда Булата Утемуратова. Также идет полным ходом строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт на инвестиции турецкой компании "Акса Энерджи".

Ранее сообщалось, что бюджет Кызылординской области за два года увеличился в два раза.