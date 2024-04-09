Вопросы паводковой ситуации обсудил в Верховном Суде

Председатель Верховного Суда Асламбек Мергалиев провел ВКС-совещание с руководством областных и приравненных к ним судов в связи с паводковой ситуацией в республике, передаёт BaigeNews.kz.

"Нынешняя паводковая ситуация является сложной. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что наводнений такого масштаба у нас не было за последние несколько десятков лет. Из-за паводков в 10 регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба", – подчеркнул Асламбек Мергалиев.

Глава высшего судебного органа поручил Департаментам Судебной администрации принять комплекс мер для максимального обеспечения здания судов от подтоплений. В их числе – наладить своевременное взаимодействие с оперативными штабами при акиматах, в зонах высокого риска подтопления сформировать группы реагирования для экстренной эвакуации судебных дел и материалов, служебной документации и другие.

В ходе совещания обсуждены вопросы подведомственности и подсудности дел, связанных с устранением последствий от паводков, а также обеспечения единообразия судебной практики.

Асламбек Мергалиев обратил особое внимание руководства судов и подразделений СА на необходимость проведения разъяснительной работы среди граждан по возникающим правовым вопросам.