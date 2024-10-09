В Кызылординской области школьные бухгалтера оказались замешаны в хищении денег

Антикоррупционная служба по Кызылординской области завершила досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела образования Жанакорганского района. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает BaigeNews.kz.

По его словам, главного бухгалтера отдела образования подозревают в легализации 6,5 миллиона тенге, полученных преступным путем.

"Они обвиняются в хищении 213 миллионов бюджетных тенге путем их перечисления под видом заработной платы лицам, фактически не работающим в школах. Уголовное дело направлено в суд", - сообщил Бигайдаров.

Ранее Антикоррупционной службой совместно с Министерством туризма и спорта был проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. Расходы Казахстана на массовый спорт оказались в девять раз меньше, чем на спорт высших достижений.