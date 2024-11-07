В Кызылординской области проработаны меры по предотвращению паводков

Под председательством заместителя акима города Галымжана Еркебая состоялось заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, передает BaigeNews.kz.

На комиссии были рассмотрены меры по предотвращению угрозы наводнений в зимне-весенние месяцы 2024-2025 годов.

"Прежде всего, следует принять во внимание анализ прошлогоднего наводнения. Во-вторых, необходимо уточнить степень риска затопления территорий. В-третьих, в теплую погоду лучше усилить уход и заняться укреплением плотин", - сказал Галымжан Бактыгалиевич.

В настоящее время объем воды, подаваемой в реку Сырдарью сверху, составляет 400 кубометров в секунду. Это не маленькое количество воды. Зимой уровень реки может чрезмерно повышаться при наличии льда. Поэтому на территории города Кызылорды необходимо взять под максимальный контроль защитную дамбу протяженностью 65 километров на правом берегу реки Сырдарья и 23,5 километра на левом берегу. Для этого необходимо организовать непрерывное дежурство и внимательно следить за ситуацией.

На заседании комиссии заместитель акима города Галымжан Еркебай поручил 22 учреждениям, ответственным за водную безопасность вдоль реки, не считая времени, сконцентрироваться на укреплении защитных дамб на территории города и принять необходимые меры.