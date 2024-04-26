В Кызылординской области проходит акция "Жасыл аймақ"

Третья неделя экологической акции "Таза Қазақстан", которая проходит в республике, продолжается под названием "Жасыл аймақ". Так, около 100 активистов Кызылординской области, которые принимают участие в благоустройстве родного края, посадили саженцы ивы у памятника Коркыт ата Также они очистили территорию памятника от мусора, побелили стволы деревьев.

К слову, в целях интересного и необычного проведения экоакции молодые люди раздали жителям мороженое и организовали на территории памятника мероприятие "бауырсак party".

К слову, студенческая молодежь Кызылординского университета имени Коркыт ата, волонтеры и члены областного филиала республиканского военно-патриотического движения "Жас сарбаз", молодежь Ассамблеи приняли активное участие в экологической акции и провели уборку.

В экологической акции приняли участие работники медицинской сферы. Около 80 человек внесли свой вклад в проведение акции, высадив саженцы перед областным медицинским центром. Они побелили стволы деревьев перед областным медицинским центром и очистили территорию Центра от скопившегося пепла и мусора.

Работники медицинской сферы высадили саженцы на данной территории. Активное участие в акции приняли исполняющий обязанности главного врача Кызылординской областной многопрофильной больницы Г. Балтабайкызы и депутат Кызылординского областного маслихата Ж. Нурымбетов, которые вместе с остальными медработниками провели уборку.

Отметим, что в рамках экологической акции "Жасыл аймақ" проведены работы по благоустройству и очистке от мусора территорий парков, скверов, аллей, расположенных в городе и районах, населенных пунктах.