В Шиелийском районе прошел семинар-тренинг среди молодых сельчан на тему "Таза аудан өзіңнен басталады", передаёт BaigeNews.kz.

По словам директора районного молодежного ресурсного центра Ержана Абдешова, в значимой экологической акции "Таза Казахстан" активное участие принимают местные юноши и девушки.

"На семинаре было уделено особое внимание воспитанию среди молодежи культуры чистоты, сохранению экологии и охране окружающей природы. Ведь известно выражение: "Чисто там, где не сорят". И вклад в это общее дело каждый человек должен начать с себя", - подчеркнул Е. Абдешов.

Большая воспитательная работа проводится среди школьников. В этот день во всех учебных заведениях прошли внутришкольные классные часы и выставки на тему "Таза Қазақстан – Таза Табиғат". Дети получили много полезной информации о программе "Таза Қазақстан", о правильной сортировке мусора, бережном уходе за саженцами и необходимости беречь окружающую среду.

Открытые уроки и классные часы, направленные на экологическое воспитание, являются одним из важных направлений в работе с нашими детьми.

"Такие мероприятия способствуют формированию в детях таких ценностей, как бережное отношение к природе, трудолюбие и забота об окружающей среде", - говорит директор школы №244 Женискуль Рыспанбетова.

Мероприятия прошли сегодня и в Жанакорганском районе. Для молодых людей здесь был организован семинар на тему "Қоғамдағы экологиялық сауаттылық және экологиялық мәдениет", а также дебаты на тему "ЭкоЖастар: Болашақ біздің қолымызда".

"Молодежь – будущее нашей страны. Сегодня жанакорганские юноши и девушки – это основная движущая сила экологической программы, инициированной Главой государства. Вопросы чистоты и благоустройства населенных пунктов района находятся под нашим особым контролем", - отметил руководитель районного молодежного ресурсного центра Наурызбай Орынбасаров.

Нужно отметить, что по области с начала реализации "Таза Казахстан" в экологических мероприятиях приняли участие около 730 000 жителей области. Вывезено более 27 000 тонн мусора, очищены 505 скверов и парков, территории 225 памятников истории и культуры, 791 социального объекта, 4596 объектов промышленности и бизнеса, 322 водных объектов, 47 451 дворов и улиц.