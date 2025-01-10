Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Кызылординской области при координации прокуратуры задержана группа лиц, занимавшаяся хищением нефтепродуктов с предприятия города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В криминальную схему были вовлечены сами работники и охранники промышленного объекта. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято свыше 25 тонн похищенных нефтепродуктов. Предварительный ущерб, нанесенный предприятию от действий подозреваемых лиц, составил более 200 млн тенге. В полицию доставлено 12 фигурантов, 9 из которых водворены в ИВС. Следственным управлением департамента полиции области проводится расследование по фактам хищения и транспортировки нефтепродуктов без соответствующих документов", — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.