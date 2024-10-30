В Кызылорде суд признал право собственности на квартиру через 27 лет после ее покупки

Житель Кызылорды приобрел в 1997 году у продавца 3-х комнатную квартиру за 120 тыс.тенге. Продавец написал расписку о продаже квартиры, передал покупателю технический паспорт и ключи от квартиры, но договор купли-продажи не заключался, квартира не была зарегистрирована на имя покупателя, и по документам квартира осталась собственностью продавца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Верховного суда РК.

Впоследствии покупатель умер, и вдова обратилась к продавцу с просьбой зарегистрировать квартиру по наследству на свое имя.

В связи с тем, что продавец по разным причинам откладывал перерегистрацию, вдова обратилась в Кызылординский горсуд с иском о признании права собственности на квартиру.

"В суде истец указала, что проживает в этой квартире с 1997 года по настоящее время, т.е. более 27 лет несет за нее бремя ответственности: оплачивает все платежи за коммунальные и другие услуги, делала капитальный ремонт. В связи с тем, что продавец переехал в Алматы, в данное время не имеет возможности оформить документ, просила суд признать право собственности на квартиру. Продавец признал иск, подтвердив продажу квартиры в 1997 году", ― говорится в сообщении.

Согласно ч.1 ст.240 ГК, гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющие им как собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, приобретает право собственности на это имущество.