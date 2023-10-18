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В Кызылорде состоялась конференция, посвящённая Дню духовного согласия

Сегодня, 22:30
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В Кызылорде состоялась конференция, посвящённая Дню духовного согласия Сегодня, 22:30
Сегодня, 22:30
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В рамках Дня духовного согласия в Кызылорде состоялась научно-практическая конференция, организованная управлением по делам религий, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие члены республиканской, региональной информационно-разъяснительной группы по вопросам религии, представители религиозных и этнокультурных объединений, члены совета ветеранов.

В ходе конференции кандидат социологических наук Т. Жакиянов выступил с докладом на тему "Секуляризм - основа общественного согласия и стабильности", а профессор КУ имени Коркыт ата Б. Кожамберлиев поделился своим видением о межконфессиональном духовном согласии как одном из важнейших факторов политической стабильности казахстанского общества.

Старший преподаватель МКТУ имени Кожа Ахмета Яссауи М. Тулегенов остановился на принципах плюрализма, мультикультурализма и религиозно-духовного диалога в казахском мировоззрении.

Также выступили председатель Кызылординского городского совета ветеранов С.Таупбаев, представитель Духовного управления мусульман Казахстана в Кызылординской области, главный имам центральной мечети "Акмешит-Сырдария" Б. Абу и руководитель "Храма Казанской Иконы Божией Матери" В. Ивашинин.

В завершение мероприятия, организованного на республиканском уровне, ряд граждан наградили благодарственными письмами акима области.

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