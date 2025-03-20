19 марта в Кызылорде произошло частичное обрушение автомобильного моста, соединяющего областной центр и поселок Тасбогет. Инцидент попал на видео и быстро распространился в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

По словам очевидцев, мост находится в изношенном состоянии, а интенсивный поток транспорта увеличивает нагрузку на его конструкцию. В прошлом году на этом же мосту уже фиксировались повреждения. К счастью, в момент обрушения на месте никого не было, и жертв удалось избежать.

"Мост старый и имеет свою историю. Поток машин здесь большой, и нам неизвестно, в каком состоянии он посередине, но вот обочина, как видим, обрушилась. В прошлом году такая ситуация была на другой его стороне. Очень часто под мостом сидят взрослые и молодые люди. К счастью, сегодня здесь никого не было и никто не пострадал", - уточнил автор поста.

В отделе ЖКХ городского акимата сообщили, что каркас моста на дороге от проспекта Назарбаева до поселка Тасбогет был поврежден из-за износа конструкции.

Восстановительные работы будет проводить подрядчик ТОО "Алем Транс", отвечающий за содержание моста. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности на объекте.