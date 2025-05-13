Суд №2 города Кызылорды приговорил местного жителя К. к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений, передаёт BaigeNews.kz. Инцидент произошёл после неожиданного конфликта: подсудимый напал на прохожего, который кормил бездомных кошек.

По данным следствия, К. встретил потерпевшего Д. на улице. Между ними завязалась словесная перепалка, после которой К. набросился на мужчину и избил его. Потерпевший получил травмы, классифицированные как вред средней тяжести. После нападения обвиняемый скрылся с места происшествия.

На судебном процессе К. признал свою вину и извинился перед пострадавшим, попросив о смягчении наказания. Однако суд учёл хулиганский мотив преступления и назначил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Решение суда вступило в законную силу.