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В Кызылорде откроют филиал сеульского университета
В Кызылординском госуниверситете имени Коркыт ата планируется открытие филиала Школы инженерии Сеульского национального университета науки и технологий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.
Этот вопрос на встрече в Кызылорде обсудили ректор казахстанского вуза Бейбиткуль Каримова и председатель специальной комиссии по бюджету, национальный герой Кореи Хон Бом До У Вон Сик.
Филиал зарубежного вуза будет готовить специалистов инженерного профиля. Обучение будет вестись по трём образовательным программам (кибербезопасность, компьютерные науки, искусственный интеллект). Указывается, что обучение стартует с осени 2023 года
Также достигнута договорённость об открытии в кызылординском университете музея в честь национального героя Кореи Хом Бом До, которого в 1937 году депортировали в Кызылорду. Генерал Хон Бом До умер 25 октября 1943 года в Кызылорде в возрасте 75 лет.
Делегация из Кореи ознакомилась с фондом отдела "Рукописи и редкие книги" в библиотеке университета. Редкие книги и рукописи на корейском языке вызвали большой интерес у гостей.
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