В Кызылорде откроют филиал сеульского университета

Фото: kz.testing.kz

В Кызылординском госуниверситете имени Коркыт ата планируется открытие филиала Школы инженерии Сеульского национального университета науки и технологий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Этот вопрос на встрече в Кызылорде обсудили ректор казахстанского вуза Бейбиткуль Каримова и председатель специальной комиссии по бюджету, национальный герой Кореи Хон Бом До У Вон Сик.

Филиал зарубежного вуза будет готовить специалистов инженерного профиля. Обучение будет вестись по трём образовательным программам (кибербезопасность, компьютерные науки, искусственный интеллект). Указывается, что обучение стартует с осени 2023 года

Также достигнута договорённость об открытии в кызылординском университете музея в честь национального героя Кореи Хом Бом До, которого в 1937 году депортировали в Кызылорду. Генерал Хон Бом До умер 25 октября 1943 года в Кызылорде в возрасте 75 лет.

Делегация из Кореи ознакомилась с фондом отдела "Рукописи и редкие книги" в библиотеке университета. Редкие книги и рукописи на корейском языке вызвали большой интерес у гостей.