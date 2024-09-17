В Кызылорде осудили руководителя облуправления предпринимательства

Кызылординским городским судом оглашен приговор в отношении руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Абсаттарова Д, передаёт BaigeNews.



Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем дачи незаконных указаний представителям бизнеса о необходимости оплаты учебы сына в сумме 1,4 млн тенге и предоставления дизельного топлива стоимостью 6,8 млн тенге.



Кроме того, чиновник осужден за воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельностью путем ограничения прав предприятий региона на получение положенного объема сжиженного газа, чем причинил ущерб субъектам бизнеса в сумме 26,9 млн тенге.



Приговором суда Абсаттарову назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, а также внесено представление о лишении государственной награды – медали "Ерен еңбегі үшін".