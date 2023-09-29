В Кызылорде начал работу центр "Анаға тағзым"

В рамках празднования 85-летия Кызылординской области состоялось открытие центра "Анаға тағзым", передаёт BaigeNews.kz.

На церемонии аким области Нурлыбек Налибаев поздравил земляков.

"Священные земли Кызылорды славятся своими 12 матерями-героинями, которые не только нашли счастье в труде, но и были удостоены звания Героев Социалистического труда. Их пример вдохновляет преемниц в наши дни. В будущем это здание будет служить местом, где будут воздаваться должное уважение нашему прошлому, прославляться национальные ценности и возрождаться древние традиции и обычаи", - сказал глава региона.

Центр "Анаға тағзым", построенный в честь знаменитых матерей-героинь, возведён за счёт спонсорской поддержки известного мецената, предпринимателя Марата Дуйсенбаева в размере 1,7 миллиарда тенге. Глава региона выразил ему благодарность от имени общественности региона и вручил Почетную грамоту. На мероприятии также были вручены благодарственные письма сотрудникам компании, которая вела строительство здания.

Ветераны труда Дайрабай Искаков, Алма Бактиярова, Азия Кыстаубаева поздравили земляков с открытием нового центра, а председатель фонда Т.Жургенова Сапен Ансат дал бата.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана "Экономический ориентир справедливого Казахстана" поручил всестороннее развитие креативной индустрии - ещё одного направления, способствующего развитию экономики и занятости населения. В соответствии с поручением президента в здании центра "Анаға тағзым" начнёт работу "Центр креативной индустрии женщин", в котором планируют создать новые рабочие места, новые национальные бренды, вносить вклад в развитие экспорта. Кроме того, в здании созданы клуб бабушек "Мирас", музейный зал "Ұлт жақұты", клуб девушек "Бойтұмар", клуб общения "Сырғалым", школа молодых семей "Жас отау" и дебатный клуб "Ана тілі".