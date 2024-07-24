В Кызылорде наблюдается дефицит сжиженного газа

На автостанциях Кызылординской области наблюдается дефицит сжиженного газа. В некоторых АГЗС топливо отпускают по талонам, а в других установлен лимит. Водители требуют от властей в срочном порядке решить данную проблему, так как заправляться бензином ощутимо бьет по карману, передает корреспондент BaigeNews.kz.

На сегодняшний день в Кызылординской области работают 210 АГЗС, зарегистрировано 25 операторов. По словам кызылординских автовладельцев, за последние несколько дней найти газ на заправках города очень трудно, а там, где есть - длинная очередь.

"Пришлось с утра объездить все заправки города, сжиженный газ нашел с трудом. На станции большая очередь, ждал почти два часа, к тому же здесь установлен лимит. Заправляться бензином дорого. Надеюсь, вопрос с топливом решится в ближайшее время", - жалуется житель областного центра Балабай Акпеилов. "Уже несколько дней на заправках нет автогаза. Почему так периодически происходит, непонятно. В начале месяца тоже был дефицит сжиженного газа, потом его цена выросла", - говорит кызылординка Сабира Смагулова.

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В управлении предпринимательства и промышленности Кызылординской области уверяют, что ситуация находится под контролем. По их словам, проблема с автогазом временная, вопрос решается.

"Ежемесячный необходимый объем сжиженного газа в летний и осенний период области составляет девять тысяч тонн. Однако на июль нашему региону было выделено 7400 тонн газа. Связи с этим мы отправили официальное письмо Министерству энергетики РК с просьбой выделить дополнительное топливо нашей области. Сейчас некоторые операторы продают автогаз по талону или по установленному лимиту. Однако у крупных операторов таких проблем нет. Мы проводим ежедневный мониторинг, решается вопрос с дефицитом автогаза", - отметили в управлении.

Напомним, с 1 июля в стране повысились цены на сжиженный газ. Цена для потребителей на автогаз выросла на 9 процентов, для газосетевых организаций - на 12 процентов.

Предельная розничная цена на автогаз в Кызылординской области за исключением отдаленных районов составляет 70 тенге за литр. В районах на расстоянии более 200 километров от областного центра - 75 тенге.

Автор: Айнагуль Манабаева.