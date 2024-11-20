В Кызылорде на средства инвестора построят новую ТЭЦ

В Кызылорде полным ходом идет строительство новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт стоимостью 215 млрд тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Об этом на брифинге Службы центральных коммуникаций сообщил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

"При поддержке Президента на сегодня инвестор - турецкая компания "Акса Энерджи" вложил в строительство теплоэлектроцентрали 127 млрд тенге инвестиций. Центр будет передан на благо населения в сентябре следующего года. Ход строительства находится под непосредственным контролем главы государства и правительства. Новая теплоэлектроцентраль – это самый масштабный, беспрецедентный проект, реализуемый на средства инвестора за годы независимости, - сказал глава региона.

После ввода в эксплуатацию нового объекта 773 сотрудника будут работать в современном здании, оснащенном передовыми технологиями.

Всего в направлении обеспечения населения электроэнергией реализуется 38 проектов на 11 млрд тенге.