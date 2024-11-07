В Кызылорде будут реконструированы парки и скверы

Аким области Нурлыбек Налибаев встретился с представителями компании "Bi GROUP" LTD. На встрече были обсуждены работы и планы на будущее в регионе, передает BaigeNews.kz.

В областном центре строится "Творческий инновационный центр" стоимостью 10 млрд 900 млн тенге. Помимо спортивного оздоровления детей в центре оказывают услуги художественно-эстетического, научно-технического, историко-краеведческого, гуманитарного направления.

Кроме того, предусмотрены футбольные, баскетбольные, волейбольные, воркаутные площадки, бассейн, кабинеты, оборудованные материально-технической базой последнего поколения. Объект строит ТОО "Bi Global". Генеральный проектировщик-товарищества "Tehnikaliq baqilau", технический надзор – "Алатау Сапа Құрылыс" и будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в следующем году планируется реконструкция 4-х мест отдыха в городе. В частности, подведены экспертные заключения по благоустройству парка им. Б. Шукенова, реконструкции городского парка культуры и отдыха. Работы по благоустройству парка охватывают площадь 23 410 квадратных метров, планируется завершить за 5 месяцев. А в парк отдыха построят здания и аттракционы, бетонный скейтпарк.

Разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию Парка Первого Президента. Ожидается экспертный отчет по благоустройству парка возле памятника, посвященного 1300-летию книги Коркыт Ата.Проектно-сметная документация по 4 данным проектам готовится при спонсорской поддержке холдинга "Bi Group".

Отметим, что за последние два года благодаря поддержке государства в регионе развиваются темпы строительства. По итогам прошлого года объем строительных работ достиг 183,4 млрд тенге. В рамках государственной поддержки и национальных проектов из всех источников финансирования будет введено в эксплуатацию 869 300 квадратных метров жилья. За последние два года было передано около 4 тыс. квартир, решен жилищный вопрос 17 тыс. жителей. Таким образом, объем жилищного строительства вырос на 126 процентов. На 34 млрд 100 млн тенге, выделенных из бюджета, будет введено в эксплуатацию более 2,5 тыс. квартир. В регионе с начала года новоселье отметили более 750 семей.

Стоит особо отметить, что с прошлого года в нашем городе возводятся 7, 9, 12-этажные жилые дома.