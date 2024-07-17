В Кыргызстане задержали племянника президента

Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улан снова задержан. Его подозревают в крупном мошенничестве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kg.

В Первомайском райсуде Бишкека сообщили, что постановлением суда от 21 июня ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку удовлетворено. В отношении Улана Жапарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа.

"По некоторым данным, Улан Жапаров обещал должность полномочного представителя президента КР в одной из областей и получил за это вознаграждение более 100 тысяч долларов. Однако обещанного так и не выполнил", - говорится в публикации.

Ранее Улана Жапарова задерживали по подозрению в коррупции. Его водворили в СИЗО, но позже отпустили из-под стражи.

Ранее СМИ писали об аресте жениха племянницы президента Кыргызстана.