В Кыргызстане предотвратили покушение на председателя Госкомитета нацбезопасности

Сотрудники Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена ОПГ ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева по прозвищу Руслана Дуйшеева по прозвищу Руслан Бостеринский, готовившего покушение на главу ГКНБ Камчибека Ташиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EA Daily.

Согласно официальной информации, задержание произведено в рамках возбужденного уголовного дела по статье "Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем".

В пресс-службе пояснили, что Руслан Дуйшеев являлся одним из приближенных ликвидированного криминального авторитета Камчы Кольбаева (Коля-киргиз) и был "смотрящим" села Бостери, находящегося в курортной зоне озера Иссык-Куль. Ранее он был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбой и убийство.

По данным ГКНБ, Руслан Дуйшеев, находясь в розыске, планировал покушение на руководство ГКНБ Киргизии. В настоящее время он водворен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в создании и участии в организованной преступной группе.