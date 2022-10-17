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odkb-csto.org Сегодня, 15:31
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Фото: odkb-csto.org

В Кыргызстане не рассматривают выход из ОДКБ

Предположения о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности появились после отказа от участия в совместных учениях ОДКБ в Таджикистане и отмены учений на своей территории.

Кыргызстан нуждается в ОДКБ, поэтому не рассматривает вопрос выхода из этой организации. Об этом сегодня, 17 октября, в эфире "Биринчи радио" заявил секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Кaktus.Мedia.

Он напомнил, что 10 октября в Иссык-Кульской области должны были пройти учения "Нерушимое братство - 2022" ОДКБ. Участвовать в них должны были и Вооруженные силы Таджикистана. С учётом вторжения Таджикистана в Баткенскую область в сентябре кыргызская сторона решила отменить данные учения.

"Мы были готовы на 100 процентов и учения бы состоялись, но после событий в Баткене мы пришли к выводу, что сейчас это опасно, ведь обстановка всё ещё накалена. Мы от учений не отказываемся, перенесли лишь сроки проведения", — отметил Иманкулов.

По словам Иманкулова, после этого в обществе появились предположения, что Кыргызстан откажется от членства в ОДКБ. Но это не так.

"ОДКБ нам нужна или мы нужны ОДКБ? Я бы ответил так: это нужно нам в первую очередь. Нельзя отказываться только из-за событий с Таджикистаном, ведь, кроме этого, для Кыргызстана есть много угроз и вызовов", — сказал секретарь Совбеза.

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#ОДКБ #Кыргызстан #Таджикистан
Сегодня, 15:31
53
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