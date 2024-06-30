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В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана

Сегодня, 14:47
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МЧС КР Сегодня, 14:47
Сегодня, 14:47
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Фото: МЧС КР

По данным оперативного штаба МЧС Кыргызстана, найдены тела ещё двух детей из Казахстана, пропавших ранее в результате схода селя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

"В настоящее время при содействии местных властей в ускоренном режиме оформляются документы и проводятся необходимые процедуры. Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четверых погибших детей будут доставлены на родину.

Напомним, по данным МЧС Кыргызстана, из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредив несколько мостов и дорог.  1,3 тысячи человек оказались заблокированными в районе зоны отдыха Абшыр-Ата. На данный момент официально известно о восьмерых погибших, среди которых есть казахстанцы.

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