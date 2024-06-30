В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана

По данным оперативного штаба МЧС Кыргызстана, найдены тела ещё двух детей из Казахстана, пропавших ранее в результате схода селя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"В настоящее время при содействии местных властей в ускоренном режиме оформляются документы и проводятся необходимые процедуры. Казахстанские дипломаты оказывают максимальную помощь родным погибших", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время бортом МЧС Казахстана тела всех четверых погибших детей будут доставлены на родину.

Напомним, по данным МЧС Кыргызстана, из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредив несколько мостов и дорог. 1,3 тысячи человек оказались заблокированными в районе зоны отдыха Абшыр-Ата. На данный момент официально известно о восьмерых погибших, среди которых есть казахстанцы.