Кыргызстан рассматривает возможность предоставления услуг по пересадке почек для иностранных граждан в рамках медицинского туризма, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет 24.kg, об этом сообщил министр здравоохранения Эркин Чечейбаев, посетивший Национальный центр охраны материнства и детства. На встрече министр ознакомился с условиями проведения операций по трансплантации органов, подчеркнув важность развития этой сферы для системы здравоохранения страны.

По данным пресс-центра Минздрава, в Кыргызстане наблюдается положительная динамика в области трансплантации почек. В 2024 году количество операций увеличилось на 36,4% по сравнению с 2023 годом. Трансплантация почки является жизненно важной операцией для пациентов, находящихся на диализе, и значительно улучшает качество их жизни, снижая нагрузку на систему здравоохранения.

"Государству важно развивать эту сферу, поскольку пересадка органа помогает пациентам и снижает нагрузку на систему здравоохранения. Мы готовим нормативную базу, которая обеспечит устойчивое финансирование и достойную оплату труда специалистов", — отметил Эркин Чечейбаев.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что в перспективе планируется проведение трансплантации почек для иностранных граждан, что может стать значительным источником дополнительного финансирования для медицинских учреждений, выполняющих высокотехнологичные операции.