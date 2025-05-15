Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ КР) объявил в розыск казахстанского бизнесмена Ерканата Жумабекова. Его подозревают в финансировании организованной преступной группы (ОПГ), возглавляемой криминальным авторитетом Камчи Асанбеком, также известным как Камчи Кольбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, в рамках досудебного производства по делу о легализации (отмывании) преступных доходов были установлены факты систематической материальной поддержки со стороны Жумабекова в адрес членов группировки Кольбаева.

"Жумабеков находился в дружеских отношениях с лидером преступного мира, проводил встречи с К. Асанбеком в доме отдыха "Барс" на Иссык-Куле, а также оказывал материальную помощь его родственникам во время визитов в Алматинскую область", — заявили в ГКНБ.

Судом Октябрьского района города Бишкек в отношении предпринимателя заочно избрана мера пресечения в виде ареста. Он официально объявлен в розыск.

По версии следствия, Жумабеков, осознавая преступную деятельность Кольбаева — рэкет, вымогательство и поборы с предпринимателей, — финансировал его ОПГ в целях получения покровительства и защиты своего бизнеса.

Напомним, Камчи Кольбаев был убит в октябре 2023 года в ходе операции по его задержанию. Он оказал вооружённое сопротивление. После его смерти власти Кыргызстана заявили о начале масштабной "зачистки" криминальных структур. По информации ГКНБ, активы Кольбаева оцениваются примерно в $1 млрд, и их местоположение ищут, в том числе, в Казахстане.