За ношение никаба в общественных местах будут штрафовать на 20 тысяч сомов. Об этом говорится в обсуждаемом в парламенте законопроекте "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Кодекс о правонарушениях предлагают дополнить статьей 127.1. Это касается ношения одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах.

Депутат Дастан Бекешев считает сумму штрафа неподъемной для граждан.

"За то, что ты скрываешь лицо, надел никаб или паранджу, штраф 20 тысяч сомов. Никаб надевают женщины из социально уязвимых слоев населения. Мало встречал женщин с хорошим достатком и образованием в никабе", - сказал он.

Ранее Госкомиссию по делам религий просили исключить из законопроекта норму о запрете ношения никаба в общественных местах, утверждая, что это противоречит принципам демократии.