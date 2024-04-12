  • 12 Апреля, 12:30
  • BAIGENEWS

В Кульсары заработали магазины и общественный транспорт

Сегодня, 11:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
148
Фото: gov.kz

Река Большой Жем стала возвращаться в свои берега. Жизнь в Кульсары после паводка постепенно налаживается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Возобновили свою деятельность городские продуктовые магазины и супермаркеты, а также общественный транспорт.

В течение двух дней автобусы будут оказывать свои услуги пассажирам бесплатно. Повсеместно в городе ведется подключение коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Наряду с этим ответственными рассматривается вопрос об оказании помощи пострадавшим от паводка.

"На данный момент Оперативный штаб занимается осушкой территорий, которые были затоплены во время наводнения. По закону, в целях возмещения ущерба, понесенного гражданами вследствие чрезвычайной ситуации природного характера, формируется специальная комиссия, - сообщила заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова.

Самое читаемое

Наверх