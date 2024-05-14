  • 14 Мая, 18:57
  • BAIGENEWS

В Кульсары с начала ЧС не зафиксировано ни одного факта мародёрства

Сегодня, 18:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Атырауской области Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
78
Фото: акимат Атырауской области

Полицейские обеспечили полную сохранность личного имущества жителей и общественную безопасность в Кульсары по время паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области. 

С 5 апреля полицейские и военнослужащие Национальной гвардии проводят в Кульсары непрерывное патрулирование и наблюдение с помощью камер Центра оперативного управления. Цель мероприятий - предотвращение преступлений, пресечение правонарушений. 

"Днём и ночью в патрулировании задействовано 275 полицейских и 125 военнослужащих. Стражи порядка несут службу в целях  обеспечения  спокойствия и безопасности жителей. С 5 апреля в Кульсары не были допущены факты кражи или хулиганства", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Сохранить общественный порядок и безопасность в городе удалось благодаря сознательности местных жителей.

Самое читаемое

Наверх