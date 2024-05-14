В Кульсары с начала ЧС не зафиксировано ни одного факта мародёрства
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Полицейские обеспечили полную сохранность личного имущества жителей и общественную безопасность в Кульсары по время паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
С 5 апреля полицейские и военнослужащие Национальной гвардии проводят в Кульсары непрерывное патрулирование и наблюдение с помощью камер Центра оперативного управления. Цель мероприятий - предотвращение преступлений, пресечение правонарушений.
"Днём и ночью в патрулировании задействовано 275 полицейских и 125 военнослужащих. Стражи порядка несут службу в целях обеспечения спокойствия и безопасности жителей. С 5 апреля в Кульсары не были допущены факты кражи или хулиганства", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Сохранить общественный порядок и безопасность в городе удалось благодаря сознательности местных жителей.
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