В Кульсары с начала ЧС не зафиксировано ни одного факта мародёрства

Полицейские обеспечили полную сохранность личного имущества жителей и общественную безопасность в Кульсары по время паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

С 5 апреля полицейские и военнослужащие Национальной гвардии проводят в Кульсары непрерывное патрулирование и наблюдение с помощью камер Центра оперативного управления. Цель мероприятий - предотвращение преступлений, пресечение правонарушений.

"Днём и ночью в патрулировании задействовано 275 полицейских и 125 военнослужащих. Стражи порядка несут службу в целях обеспечения спокойствия и безопасности жителей. С 5 апреля в Кульсары не были допущены факты кражи или хулиганства", - уточнили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Сохранить общественный порядок и безопасность в городе удалось благодаря сознательности местных жителей.