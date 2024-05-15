В Кульсары провели техническое обследование около 2700 подтопленных домов

В Жылыойском районе мобильные группы начали работу по ознакомлению с результатами оценки ущерба домам, пострадавшим от паводка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На сегодня проведено техническое обследование около 2700 подтопленных домов, сообщает Оперативный штаб по ЧС.



Как рассказал аким Жылыойского района Жумабек Каражанов, по городу Кульсары Жылыойского района проведено техническое обследование около 2700. Сегодня, 15 мая, было вынесено техническое заключение на более чем 100 домов.

"В настоящее время сумма для проведения капитального ремонта подтопленных домов в г. Кульсары и оценки аварийных домов рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Письменные уведомления с итогами оценки ущерба, которые будут подводиться ежедневно, их будут раздавать жителям члены мобильных групп, созданных в микрорайонах города Кульсары. Жители, согласившиеся с результатами оценки, в течение 2-3 дней могут обратиться в местный акимат за выплатой компенсаций", - рассказал аким района.

После оглашения результатов оценки ущерба акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях: