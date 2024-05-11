В Кульсары подтопленными остаются 14 домов

За прошедшие сутки в городе Кульсары Атырауской области спасатели МЧС откачали более 200 тысяч кубометров воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

По ссостоянию на 14:00 часов в городе подтопленными остаются лишь 14 домов и 7 объектов бизнеса.

"Ранее в период паводка в зоне затопления находилось 2920 частных жилых домов. Работы по откачке талых вод осуществляют сотрудники МЧС, прибывшие из Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент. Также в регионе ведут ежечасный мониторинг уровня воды в реке Жайык", — говорится в сообщении.

Отметим, накануне в область прибыл министр по ЧС Чингис Аринов. По итогам заседания оперативного штаба ДЧС региона, Глава ведомства поручил выставить дополнительные наблюдательные посты близ дам в селах Индерского и Махамбетского районах, которые не пропускают в населённые пункты прибывающую воду.

К слову, в эвакопунктах Атырауской области на сегодняшний день находятся 504 человека, среди них 280 детей.

Напомним, в свои дома после эвакуации уже вернулись 54389 казахстанцев. В эвакопунктах остаются 5281 человек, из них 2242 детей.