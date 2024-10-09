В КТЖ выявили хищение более 56 млн тенге
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
149Фото: КТЖ
В компании "Казахстан темир жолы" в ходе внутренних проверок выявили хищения денег в дочерней организации, передаёт BaigeNews.kz.
"По результатам внутреннего служебного расследования, проведённого АО "НК "ҚТЖ" в отношении дочерней организации – ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", установлены факты хищения денежных средств на более чем 56 миллионов тенге", - сообщили в компании.
КТЖ направила заявление в правоохранительные органы о принятии мер в рамках уголовно-процессуального законодательства с целью возмещения материального ущерба и установления виновных лиц.
Проводятся следственные мероприятия.
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